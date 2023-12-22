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Penaltıdan birer puan

Alt tarafı yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta, Samsunspor sahasında Konyaspor’la karşılıklı penaltılarla 1-1 berabere kaldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Penaltıdan birer puan

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren iki takım kozlarını Samsun'da paylaştı. İkide iki yapan kırmızı- şimşekler, sahasında Sivas'a kaybeden Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 27'de Cicaldau, Satka'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cikalleshi, panenka vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda bu sefer 66'da Karadeniz ekibi penaltı kazandı. Emre Kılınç, Ahmet Oğuz'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Yine VAR'dan penaltı çıktı. Penaltı atışını kullanan Ntcham, maçın sonucunu ilan etti.

1 PUANA SEVİNELİM

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, 1 puana sevindi. Alman hoca, "Bir puana sevinmeliyiz. İkinci golü yemediğimiz için mutlu oldum. Performansımız iyi değildi. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Nereden geldiğimizi unutmamalıyız" dedi.

UCUZ BİR PENALTI

Konyaspor hocası Hakan Keleş, hakemlere tepki gösterdi. Keleş, "Üzüldüğüm nokta futbolcularımın verdiği mücadelenin karşılığını alamaması oldu. Ucuz bir penaltı ile puan kaybettiğimiz için üzgünüz"

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