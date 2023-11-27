Fırsat tepti

Süper Lig'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta 4'te 4 yapan Kayserispor, deplasmanda galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarının uzatmalarında mavi-şimşekler öne geçti. 45+2'de Rodrigues'in kaptığı topta hızlı gelişen atakta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan, ilk devrenin sonucunu ilan etti.
ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK
İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 48'de Arif'le çerçeveyi bulamadı. 73'te Kayseri eşitliği sağladı. Cardoso'nun kornerinde ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Boa Morte, sert bir vuruşla ağları sarstı. 81'de Adana Demirspor'da N'Diaye'nin füzesi direkten dışarı çıkarken, Adana ekibi galibiyeti kaçırdı. Şimşekler, üst üste 3. beraberliğini aldı.