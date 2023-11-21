3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok transfer yarışına imza attı.
Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok transfer yarışına imza attı.
Yıldız oyuncular tercihlerini yaptı.
Tete ve Wilfried Zaha; Fenerbahçe ile anılmıştı ama Galatasaray kadrosuna kattı.
Sebastian Szymanski, Fred ve Alexander Djiku'nun ismi sarı-kırmızılı takım ile anılırken yıldız oyuncuların tercihi Fenerbahçe oldu.
Milot Rashica'nın adı birçok kez Cimbom ile ilişkilendirilirken Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna kattı.
Dusan Tadic'in siyah-beyazlı ekibe transferi konuşulurken, yıldız oyuncuyu Fenerbahçe transfer etti.
Halil Dervişoğlu ise birçok kez Beşiktaş ile anıldı ama milli futbolcuyu Galatasaray kadrosuna kattı.
Bu olaylar ile yaz transfer dönemi kapanırken flaş bir iddia ortaya atıldı.
3 büyükler başka bir transfer yarışına daha girdi.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Tuttosport'tan derlediği habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Kenan Yıldız ile ilgileniyor.
Milli futbolcunun Almanya maçındaki performansını izleyen Süper Lig devleri, oyuncuya gözlerini dikti.
Haberde yer alan bilgilerde, Fenerbahçe'nin Arda Güler'i satışından sonra yerini Kenan Yıldız ile doldurmak istediği yazıyor.
Ayrıca sarı-lacivertli takım, milli futbolcuyu Juventus'a transferinden önce 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Ancak İtalyan devi Kenan Yıldız'ı satmak istemiyor.
Kenan bu sezon Juventus ile 5 maça çıkaren golü bulunmuyor.
18 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.