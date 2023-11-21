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3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yaz transfer döneminde birçok transfer için yarışan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha karşı karşıya. 3 büyükler, İtalyan devinde forma giyen yıldız isim için yarışa girdi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:45
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3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

Halil Dervişoğlu ise birçok kez Beşiktaş ile anıldı ama milli futbolcuyu Galatasaray kadrosuna kattı.

3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

Bu olaylar ile yaz transfer dönemi kapanırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

3 büyükler başka bir transfer yarışına daha girdi.

3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

Ayrıca sarı-lacivertli takım, milli futbolcuyu Juventus'a transferinden önce 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak istediği bildirildi.

3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

Ancak İtalyan devi Kenan Yıldız'ı satmak istemiyor.

3 büyükler o yıldızın peşinde! Transfer...

Kenan bu sezon Juventus ile 5 maça çıkaren golü bulunmuyor.

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