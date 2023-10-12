Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor!

Ligde kötü gidişin ardından takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Özköylü ile yollarını ayıran Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlüğe flaş bir isim gündeme geldi.

İstanbul ekibi 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Selçuk İnan'ı gündemine aldı.

beIN Sports'un haberine göre; Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

RESMİ İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Bir pürüz çıkmaması halinde iki tarafında kısa sürede resmi imzaları atacağı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan İnan, Kasımpaşa döneminde ise İstanbul ekibi ile 13 resmi maça çıkmıştı.