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Kayserispor 2 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Mondihome Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin golleri Mame Thiam'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 19:04
Kayserispor 2 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Kayserispor, 6. dakikada Jevtovic'in Karimi'ye ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Thiam, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda mücadele iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçerken, son sözü 90. dakikada yine Thiam söyledi ve Kayserispor mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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