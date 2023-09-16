Kayserispor 2 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Kayserispor, 6. dakikada Jevtovic'in Karimi'ye ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Thiam, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda mücadele iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçerken, son sözü 90. dakikada yine Thiam söyledi ve Kayserispor mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.