Hatayspor 3 - 3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Mersin Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde kapattı. Golü atan isim Cherif Ndiaye oldu.

İkinci yarıda Hatayspor beraberliği 53. dakikada Carlos Strandberg ile yakaladı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Hatayspor penaltı kazandı. 73. dakikada Strandberg, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Golden 2 dakika sonra Hatayspor'da bu kez Bashiru sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Adana Demirspor, 84. dakikada Gravillon ile farkı bire indirirken, 89. dakikada Nani ile de beraberliği yakaladı.

Mücadele 3-3 sona erdi.