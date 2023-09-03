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Hatayspor 3 - 3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maçın son 10 dakikasına Hatayspor 3-1 önde girerken, Adana Demirspor'un 5 dakikada attığı 2 golle mücadele 3-3 sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 23:58
Hatayspor 3 - 3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Mersin Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde kapattı. Golü atan isim Cherif Ndiaye oldu.

İkinci yarıda Hatayspor beraberliği 53. dakikada Carlos Strandberg ile yakaladı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Hatayspor penaltı kazandı. 73. dakikada Strandberg, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Golden 2 dakika sonra Hatayspor'da bu kez Bashiru sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Adana Demirspor, 84. dakikada Gravillon ile farkı bire indirirken, 89. dakikada Nani ile de beraberliği yakaladı.

Mücadele 3-3 sona erdi.

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