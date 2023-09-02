Haberler Süper Lig Pendikspor - Alanyaspor CANLI | Trendyol Süper Lig

Pendikspor - Alanyaspor CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Alanyaspor 4. hafta müsabakasında karşı karşıya geliyor. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Pendikspor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 20:00
Pendikspor - Alanyaspor CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

4. hafta mücadelesinde Pendikspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Bu zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PENDİKSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Vukovic, Diaby, Romero, Lusamba, Halil, Thuram

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Janvier, Loide Augusto, Efecan, Carlos Eduardo

PENDİKSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Alanyaspor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı izle | beIN Sports 1 canlı maç izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı yayın izle
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı!
Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı!
F.Bahçe Ankaragücü maçına hazır!
İOKBS bursu ne kadar, kaç TL 2023-2024?
İOKBS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? Son giriş saati kaç?
İstanbul namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı! 19:35
Chelsea evinde yara aldı! Chelsea evinde yara aldı! 19:27
Real Madrid uzatmalarda güldü! Real Madrid uzatmalarda güldü! 19:26
İtalya'da Ferrari rüzgarı! İtalya'da Ferrari rüzgarı! 19:22
Bandırma 3 puanı 3 golle aldı! Bandırma 3 puanı 3 golle aldı! 19:21
M. City evinde rahat kazandı! M. City evinde rahat kazandı! 19:19
Daha Eski
F.Bahçe Ankaragücü maçına hazır! F.Bahçe Ankaragücü maçına hazır! 19:13
Beşiktaş eski yıldızını kadrosuna kattı! Beşiktaş eski yıldızını kadrosuna kattı! 18:56
Pendikspor - Alanyaspor | CANLI Pendikspor - Alanyaspor | CANLI 18:46
Başakşehir - Konyaspor | CANLI Başakşehir - Konyaspor | CANLI 17:24
Leicester City - Hull City maçı ne zaman? Leicester City - Hull City maçı ne zaman? 16:34
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı! 16:13