Pendikspor - Alanyaspor CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
4. hafta mücadelesinde Pendikspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Bu zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
PENDİKSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Pendikspor: Erdem, Gökcan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Vukovic, Diaby, Romero, Lusamba, Halil, Thuram
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Janvier, Loide Augusto, Efecan, Carlos Eduardo
PENDİKSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Alanyaspor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.