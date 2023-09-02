Başakşehir 0 - 1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi Başakşehir'de 43. dakikada Ousseynou Ba kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İkinci yarıda Konyaspor golü bulan taraf oldu. 52. dakikada Cikalleshi ağları havalandıran isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Başakşehir, 4. maçında da puanla tanışamazken, Konyaspor puanını 8'e yükseltti.