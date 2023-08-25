Konyaspor Gaziantep FK maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Konyaspor, 2 puanla 12. sırada. Ligin puansız iki takımından birisi olan Gaziantep FK ise 19. sırada yer alıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno, Prip, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi

Gaziantep FK: Batuhan Şen, Bikel, Djilobodji, Ertuğrul, M'Bakata, Jevtovic, Furkan, Khacef, Mustafa, Maxim, Riascos

KONYASPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Gaziantep maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.