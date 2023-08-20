Başakşehir 0 - 2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında RAMS Başakşehir ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Fatih Karagümrük oldu. Konuk takım, 6. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karagümrük 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Topu ağlara gönderen isim Adnan Uğur oldu.

İlk yarı Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetin ardından 3 puana ulaştı. Başakşehir ise ligdeki ikinci maçından da puan alamadı.