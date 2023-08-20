Haberler Süper Lig Başakşehir 0 - 2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir 0 - 2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karagümrük'ün golleri Ryan Mendes ve Adnan Uğur'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:12 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:20
Başakşehir 0 - 2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında RAMS Başakşehir ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Fatih Karagümrük oldu. Konuk takım, 6. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karagümrük 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Topu ağlara gönderen isim Adnan Uğur oldu.

İlk yarı Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetin ardından 3 puana ulaştı. Başakşehir ise ligdeki ikinci maçından da puan alamadı.

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