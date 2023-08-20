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Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 12:55
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Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını dinlenerek geçirecek Rize temsilcisi, hazırlıklarına 22 Ağustos Salı günü devam edecek.

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