Haberler Süper Lig Emeka Eze Pendikspor'da!

Emeka Eze Pendikspor'da!

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı. Geçen sezon kiralık oynadığı İstanbulspor'da 15 maça çıkan Eze, 4 kez fileleri havalandırdı. İstanbul ekibi ayrıca Eyüpspor'dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna kattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Emeka Eze Pendikspor'da!
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı. Geçen sezon kiralık oynadığı İstanbulspor'da 15 maça çıkan Eze, 4 kez fileleri havalandırdı. İstanbul ekibi ayrıca Eyüpspor'dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna kattı.
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