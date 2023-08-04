Demir destanı

Adana Demirspor, tarihindeki ilk Avrupa macerasına müthiş başladı. Mavi Şimşekler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında karşılaştığı Romanya ekibi Cluj'u 2-1 yenerek turu geçti. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Adana Demirspor, 43. dakikada David Akintola'nan kafa golüyle 1-0 öne geçti veilk yarı temsilcimizin üstünlüğüyle bitti.

YENİ RAKİP OSIJEK

Herşey yolunda giderken 62'de Gravillon Birligea'ya yaptığı müdahale sonrası hem kırmızı gördü hem penaltıya sebep oldu. 68'de Cluj penaltıdan Vasile'nin attığı golle skoru 1-1 yaptı. Maçta son sözü söyleyen isim 90+3'te Cherif Ndiaye oldu ve Adana Demirspor 2-1'lik galibiyetle ismini 3. ön eleme turunu yazdırdı. Demir'in bu turdaki rakibi Hırvatistan ekibi Osijek oldu.