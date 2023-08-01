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Hamza Rize yolunda

Çaykur Rizespor, Galatasaray’dan yetişen 18 yaşındaki genç 10 numarayı kiralamak için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
Hamza Rize yolunda

Transferin sessiz kulüplerinden, Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, bu sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Atmacalar, Galatasaray'ın 18 yaşındaki, gelecek vadeden 10 numarasını radarına aldı. Sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelere başlayan Karadeniz ekibi, sözleşmesinin son yılına giren genç orta sahayı kiralamak için önemli bir mesafe kat etti. Galatasaray'ın Hamza Akman'a belirle bir sayıda oynama garantisi istediği, yeşil-mavili kurmayların da bu talebe olumlu yanıt verdiğdi öğrenildi. Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın Efe Akman'la birlikte Galatasaray'dan oynayan diğer oğlu olan Hamza Akman, 2021- 22'de U19'la şampiyonluk yaşadıktan sonra A takımda şans buldu. Geçen sezon altyapı ve as takımda oynadığı 14 maçta 8 gol, 4 asist yaptı.

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