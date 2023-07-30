Haberler Süper Lig Sivas'tan geçit yok

Sivas'tan geçit yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 2-0'la geçti. Yiğido'nun gollerini Hakan Arslan ve Clinton N'jie kaydetti. Sivasspor önceki hazırlık maçlarında İstanbulspor (3-0), Sumgayıt (1-0) ve Ümraniye'yi (2-0) yenerken Sabail'le (1-1) berabere kalmıştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Sivas'tan geçit yok
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 2-0'la geçti. Yiğido'nun gollerini Hakan Arslan ve Clinton N'jie kaydetti. Sivasspor önceki hazırlık maçlarında İstanbulspor (3-0), Sumgayıt (1-0) ve Ümraniye'yi (2-0) yenerken Sabail'le (1-1) berabere kalmıştı.
DİĞER
Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda, Arda Güler var mı? CANLI Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? (S Sport canlı izle)
Milyonlara zam buluşması: Toplu sözleşme görüşmesinin takvimi belli oldu! İlk toplantı 1 Ağustos'ta yapılacak
Almanya'dan flaş F.Bahçe iddiası!
Cimbom'dan sürpriz hamle! Fred derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...
Sürpriz talip! Temasa geçtiler
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Temmuz)
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talip! Temasa geçtiler Sürpriz talip! Temasa geçtiler 07:39
F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli 00:04
F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! 00:04
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi 00:04
F.Bahçe'nin Dominguez inadı! F.Bahçe'nin Dominguez inadı! 00:04
Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... 00:03
Daha Eski
Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 00:03
G.Saray'a bir Arjantinli daha! G.Saray'a bir Arjantinli daha! 00:03
Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... 00:03
G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! 00:03
İşte F.Bahçe'den istediği maaş! İşte F.Bahçe'den istediği maaş! 00:03
Aslan'ın Rashica planı belli oldu! Aslan'ın Rashica planı belli oldu! 00:03