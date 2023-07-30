Sivas'tan geçit yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 2-0'la geçti. Yiğido'nun gollerini Hakan Arslan ve Clinton N'jie kaydetti. Sivasspor önceki hazırlık maçlarında İstanbulspor (3-0), Sumgayıt (1-0) ve Ümraniye'yi (2-0) yenerken Sabail'le (1-1) berabere kalmıştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 2-0'la geçti. Yiğido'nun gollerini Hakan Arslan ve Clinton N'jie kaydetti. Sivasspor önceki hazırlık maçlarında İstanbulspor (3-0), Sumgayıt (1-0) ve Ümraniye'yi (2-0) yenerken Sabail'le (1-1) berabere kalmıştı.