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Kayseri'de müjde yakın

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kalkmasını bekliyor. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirten Atan, "Ben bunun bir müddet sonra açıklığa kavuşacağını, transfer tahtasının açılacağını düşünüyorum, umuyorum. Uzun periyotta alternatif isimlere ihtiyaç var" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Kayseri'de müjde yakın
Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kalkmasını bekliyor. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirten Atan, "Ben bunun bir müddet sonra açıklığa kavuşacağını, transfer tahtasının açılacağını düşünüyorum, umuyorum. Uzun periyotta alternatif isimlere ihtiyaç var" dedi.
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