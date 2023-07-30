Kayseri'de müjde yakın

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kalkmasını bekliyor. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirten Atan, "Ben bunun bir müddet sonra açıklığa kavuşacağını, transfer tahtasının açılacağını düşünüyorum, umuyorum. Uzun periyotta alternatif isimlere ihtiyaç var" dedi.
Kayserisporteknik direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kalkmasını bekliyor. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirten Atan, "Ben bunun bir müddet sonra açıklığa kavuşacağını, transfer tahtasının açılacağını düşünüyorum, umuyorum. Uzun periyotta alternatif isimlere ihtiyaç var" dedi.