Eroğlu, orta saha ve forvet istedi

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eroğlu, "İlk 10 hedefi için şimdi orta saha ve forvete kaliteli yaratıcı oyuncu takviyesine ihtiyacımız olduğu açık bir gerçek. Yeni transferlerimizle idman kalitemiz hemen yükseldi" dedi.
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eroğlu, "İlk 10 hedefi için şimdi orta saha ve forvete kaliteli yaratıcı oyuncu takviyesine ihtiyacımız olduğu açık bir gerçek. Yeni transferlerimizle idman kalitemiz hemen yükseldi" dedi.