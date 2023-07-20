Başakşehir'in de Piatek'i var

Başakşehir, 3 yıllık anlaştığı Polonyalı yıldız santrfor Piatek'e tören düzenledi. 28 yaşındaki golcü, "Almanya ve İtalya gibi büyük liglerde oynadım. F.Bahçe'nin Dzeko'yu, G.Saray'ın Icardi'yi getirdiğini biliyorum ama Başakşehir'in de artık Piatek'i var" diye iddialı konuştu.
Başakşehir, 3 yıllık anlaştığı Polonyalı yıldız santrfor Piatek'e tören düzenledi. 28 yaşındaki golcü, "Almanya ve İtalya gibi büyük liglerde oynadım. F.Bahçe'nin Dzeko'yu, G.Saray'ın Icardi'yi getirdiğini biliyorum ama Başakşehir'in de artık Piatek'i var" diye iddialı konuştu.