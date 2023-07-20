Attamah sevinci

Transfer yasağı bulunan Kayserispor'un yeniden anlaştığı Ganalı ön liberosu Joseph Attamah, takıma katıldı. İlk idman öncesi sarı kırmızılı taraftarlara da mesaj gönderen Attamah, kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, zorlu lig maratonunda üzerine düşeni yapacağını vurguladı.
Transfer yasağı bulunan Kayserispor'un yeniden anlaştığı Ganalı ön liberosu Joseph Attamah, takıma katıldı. İlk idman öncesi sarı kırmızılı taraftarlara da mesaj gönderen Attamah, kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, zorlu lig maratonunda üzerine düşeni yapacağını vurguladı.