Stopere Medina

Yeni teknik direktörü İlhan Palut yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan Rizespor, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yeşil-mavililer, transfer listesinde yer alan Azeri ekibi Karabağ'ın Kolombiyalı stoperi Kevin Medina'yla el sıkıştı. İlhan Palut'un da onay verdiği, 30 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edilirken, Azeri kulübüyle de ufak pürüzler dışında anlaşma sağlandı.

AVRUPA KUPALARINDA OYNADI

Futbol kariyerine Portekiz'de başlayan Kevin Medina, 2020'de Chaves'ten Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a transfer oldu. 1.84 boyundaki başarılı savunmacı, kariyeri boyunca 161 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydeden Güney Amerikalı stoper, 6 da asist katkısı sağladı. Şampiyonlar Ligi elemeleri, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de boy gösteren Medina, geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 1 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekti

SABAH SAHADA AKŞAM OTELDE

Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Atmacalar, sabahki antrenmanda ısınma, koordinasyon, pas oyunu ve iki aşamalı daraltılmış sahada çift kale maç yaptı. Akşam ise kaldıkları otelde fitness çalışması yaparak günü tamamladı.