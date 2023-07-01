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Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

Spor Toto Süper Lig'e merhaba diyen Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurguladı. Özköylü, "İki sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e gelen bir takımın oyuncu kadrosu ve teknik kadrosunu korunması, başarının en güzel işareti" diye ekledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:19
Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Süper Lig'de kalıcı olmak, güzel işler yapmak, güzel futbol oynayıp herkese keyif verecek bir takım olmak adına çaba gösteriyoruz." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa giren Pendikspor'un çalıştırıcısı Özköylü AA muhabirine, kamp dönemi ve yeni sezon hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Yeni bir ligde, yeni bir sezona başladıklarını belirten Özköylü, "Geçen sene bu ligde olabilmek için gerçekten çok büyük bir mücadele verdik. Çok büyük bir çaba gösterdik. Neticesinde ödülünü aldık. Lige çıkan 3 takımdan biri olduk. Bu konuda da çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Özköylü, Süper Lig'e renk katacak olmaktan dolayı ekip olarak çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Şu anda sezonun çok başı. Lige de daha yeni ara verdik. Henüz 20 gün önce bir maç oynadık. O maçtan kazanarak Süper Lig'e çıktık. Önümüzde 40 günlük bir zaman dilimi var. Aramızdan ayrılan oyuncularımız oldu. Yeni katılımlar oldu, olmaya da devam edecek. Kampımıza 16 kişiyle başladık ama yapmış olduğumuz transferler, halihazırda görüşülen oyuncular var. Onların da transferiyle izinli olan arkadaşlarımızın da katılımıyla ilk etap sonuna kadar 25 kişilik kadroyu tamamlayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine değinen Özköylü, "Süper Lig'de kalıcı olmak, güzel işler yapmak, güzel futbol oynayıp herkese keyif verecek bir takım olmak adına çaba gösteriyoruz. Kadromuza katacağımız iyi oyuncularla lige renk katan bir takım olmaya çalışacağız. Öncelikli hedefimiz bu. Bu ligde çok güzel işler yapacağımıza da Allah'ın izniyle inanıyoruz. Olması gereken, doğru olan budur." diye konuştu.

Özköylü, bir kulüpte istikrarın önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle teknik kadro istikrarının, oyuncu istikrarının olması o kulüp için her zaman avantajdır. Üst lige çıktıktan sonra yapılacak hoca değişiklikleri, fazla derecede oyuncu değişiklikleri, o kulüp içerisindeki yapının tamamen değişmesine sebep oluyor. Her şeyi yeniden, sıfırdan başlatmak gerekiyor. Biz geçen sene 2. Ligde şampiyon olan kadromuzla buradaydık. Kadromuzu büyük oranda koruduk. İki sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e gelen bir takımın oyuncu kadrosu ve teknik kadrosunu korunması, başarının en güzel işareti. Biz aynı başarıyı, aynı istikrarı Süper Lig'de de göstermek istiyoruz."

Çok çalışacaklarını vurgulayan Özköylü, "Burası çok farklı bir kulvar. Burada kalıcı olmak en büyük amacımız. Çok ciddi rakiplerle mücadele içine gireceğiz, bir yarış içine gireceğiz. Bu rakipler içinde güçlü kalabilmek, ayakta kalabilmek, sağlam durabilmek için bizim de güçlü olmamız lazım. Çok keyif veren, çok iyi sonuçlar alan, herkesin zevkle izleyeceği bir Pendikspor olacak diye umut ediyorum." açıklamasında bulundu.

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