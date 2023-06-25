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Bilic dönüyor

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'le büyük ölçüde anlaştı. Hırvat çalıştırıcıcının son görüşmenin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Bilic dönüyor

Vincenzo Montella'yla yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarını sürdüren Adana Demirspor mutlu sona çok yaklaştı. Mavi Şimşekler'in Slaven Bilic'le yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı öğrenildi. Taraflar büyük ölçüde anlaşma sağlarken, son toplantının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran 54 yaşındaki Hırvat hoca, son olarak Watford'da görev yapmıştı.

BOSNA HERSEK'İ REDDETTİ

Hırvat basınında yer alan haberlere göre Bilic, Adana Demirspor'la söz kestiği için Bosna Hersek Milli Takımı'ndan gelen teklifi de geri çevirdi. Başarılı çalıştırıcı, teklifle ilgili iddiaları yalanlasa da "Zaten kabul etmem. Çünkü başka planlarım var" ifadeleriyle Adana Demirspor'u işaret etti. Bu sözler sonrası işin imzaya kaldığı yorumları yapıldı. Mart 2023'te Watford'daki görevinden ayrılan ve boşta olan Bilic, 8 yıl sonra Türkiye'ye dönecek.

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