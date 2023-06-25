Tayfur Bingöl’de fark 1 milyon euro

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Tayfur Bingöl'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar transfer döneminin de başlamasıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kapısını çalacak. Alanyaspor, Tayfur için kapıyı son olarak 1.5 milyon euro'dan açarken Beşiktaş ile bu bedelde indirim talep ediyor. Siyah-beyazlılar, Güney ekibine 500 bin euro önerirken Beşiktaş'a gelerek hayalini gerçekleştiren Tayfur ise kulübünden anlayış bekliyor. Şenol Güneş'in de yerli rotasyonu açısından bu transfere onay verdiği bildirildi.