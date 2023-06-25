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Tayfur Bingöl’de fark 1 milyon euro

Geçen yıl kiralık oynayan Tayfur için Alanyaspor 1.5 milyon euro isterken, Beşiktaş 500 bin euro’luk teklif sundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Tayfur Bingöl’de fark 1 milyon euro

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Tayfur Bingöl'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar transfer döneminin de başlamasıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kapısını çalacak. Alanyaspor, Tayfur için kapıyı son olarak 1.5 milyon euro'dan açarken Beşiktaş ile bu bedelde indirim talep ediyor. Siyah-beyazlılar, Güney ekibine 500 bin euro önerirken Beşiktaş'a gelerek hayalini gerçekleştiren Tayfur ise kulübünden anlayış bekliyor. Şenol Güneş'in de yerli rotasyonu açısından bu transfere onay verdiği bildirildi.

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