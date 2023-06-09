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Borja Sainz Samsunspor'a!

Kırmızı-beyazlılar, küme düşen Giresunspor’un İspanyol kanat forveti Borja Sainz ile ilgileniyor. Ayrılma isteğini ileten 22 yaşındaki futbolcu da Samsunspor’a sıcak bakıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 06:50
Borja Sainz Samsunspor'a!

Giresunspor'un küme düşmesiyle birlikte takımın yıldız isimlerinden Borja Sainz ayrılmak istediğini yönetime iletti. Oyuncuyla yakından ilgilenen takımsa Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Sainz'ı takımında görmek istediği, Borja Sainz'ın da Samsunspor'a transfere sıcak baktığı gelen bilgi arasında.

EN SKORER 2. İSİMDİ
22 yaşındaki İspanyol kanat forvet, sezon başında Alaves'ten geldiği Çotanaklarda 34 maçta 10 gol, 4 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 2025'te bitiyor. Bu sezon 34 karşılaşmada görev aldığı sol kanatta etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 14 gol atan santrfor Bajic'ten sonra takımının en skorer ismi oldu.

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