Samsun'a İsveçli kule!

Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor kalıcı olabilmek için güçlü bir kadro kurma çalışmalarına başladı. 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ilk hedefi defans hattını güçlendirmek. Kısa süre önce Avrupa gezisine çıkarak birçok maç izleyen Eroğlu'nun verdiği listede yer alan isimlerden en dikkat çekici olanı ise İsveçli stoper Filip Helander... Rangers'tan ayrılacak 1.92'lik İsveçli stoper için teklif yapılmasını isteyen Eroğlu'na olumlu yanıt verildi. 2019'dan bu yana oynadığı Rangers'ta 60 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.