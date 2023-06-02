FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

FENERBAHÇE TEKLİF EDİLEN RAKAMI DÜŞÜK BULUYOR

Dortmund'un Almanya'da yılın futbolcusu seçilen İngiliz oyuncu Bellingham'ı R. Madrid'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satma planı içinde olması ve bu yüzden Arda'yı istemesi nedeniyle F.Bahçe 22 milyon Euro'yu düşük buluyor.