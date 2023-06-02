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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla etkileyici bir performans sergileyen 18 yaşındaki futbolcuya rekor bir teklif geldi. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

Fenerbahçe'nin ünü Avrupa'ya dayanan genç yıldızı Arda Güler için resmi teklifler gelmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

Sarı-lacivertli kulüp, 2025 yılına kadar olan sözleşmesinde, "1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan 18 yaşındaki yıldızla yeni bir anlaşma yapıp yapmadığı konusunda sessizliğini korurken, Alman devi Borussia Dortmund ilk hamleyi yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

Sabah'ın haberine göre; Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaçırıp B. Münih'e kaptıran Dortmund, genç oyuncu için 22 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık ilk teklifini Fenerbahçe'ye sundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

FENERBAHÇE TEKLİF EDİLEN RAKAMI DÜŞÜK BULUYOR

Dortmund'un Almanya'da yılın futbolcusu seçilen İngiliz oyuncu Bellingham'ı R. Madrid'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satma planı içinde olması ve bu yüzden Arda'yı istemesi nedeniyle F.Bahçe 22 milyon Euro'yu düşük buluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler için görülmemiş teklif!

Genç yıldız, 6 gol ve 6 asistlik performansıyla 12 gole doğrudan katkıda bulundu.

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