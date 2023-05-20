Kayserispor 0-4 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan Alanyaspor ilk 15 dakikada 2 gol birden buldu. 8. ve 15. dakikada Erencan Yalçın, konuk ekibini 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda da etkili bir performans gösteren Alanyaspor, 65. dakikada Efthimios Koulouris ile farkı 3'e çıkardı.

Konuk takım 90+3. dakikada Jure Balkovec'le bir gol daha buldu ve karşılaşma Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. sıradaki Alanyaspor bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti. 7. sıradaki Kayserispor ise 49 puanda kaldı.