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Kayserispor 0-4 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Alanyaspor’un golleri Erencan (2) ve Koulouris ve Balkovec'ten geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 21:00
Kayserispor 0-4 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan Alanyaspor ilk 15 dakikada 2 gol birden buldu. 8. ve 15. dakikada Erencan Yalçın, konuk ekibini 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda da etkili bir performans gösteren Alanyaspor, 65. dakikada Efthimios Koulouris ile farkı 3'e çıkardı.

Konuk takım 90+3. dakikada Jure Balkovec'le bir gol daha buldu ve karşılaşma Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. sıradaki Alanyaspor bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti. 7. sıradaki Kayserispor ise 49 puanda kaldı.

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