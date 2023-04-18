Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük Ümraniyespor maçı CANLI

Fatih Karagümrük Ümraniyespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadelede 2 takım da mutlak 3 puan için sahada. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 21:20 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 21:30
Fatih Karagümrük Ümraniyespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

30. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.

Bu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniye, Levent, Shukurov, Ozdoev, Bertolacci, Saba, Borini, Diagne

Ümraniyespor: Berke, Glumac, Avounou, Epureanu, Kartal, Valentin, Geraldo, Onur, Kayode, Sekidika, Umut

FATİH KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Ümraniyespor maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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