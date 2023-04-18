Fatih Karagümrük Ümraniyespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
30. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.
Bu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniye, Levent, Shukurov, Ozdoev, Bertolacci, Saba, Borini, Diagne
Ümraniyespor: Berke, Glumac, Avounou, Epureanu, Kartal, Valentin, Geraldo, Onur, Kayode, Sekidika, Umut
FATİH KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Ümraniyespor maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.