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Senegalli şimşekler

Mavi Şimşekler’de sakatlığını yeni atlatan Onyekuru’nun yokluğunda hücumda sorumluluk alan Senegalli yıldızlar, Akdeniz derbisinde Antalyaspor maçında 1 gol, 1 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Senegalli şimşekler

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisini Antalyaspor galibiyetiyle telafi eden Adana Demirspor, Senegalli yıldızlarıyla sonuca gitti. Sezon başında takıma katılan Badou ve devre arasında gelen Cherif Ndiaye, Akdeniz derbisinde mavi-şimşekleri coşturan isimler oldu. 32 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye, ilk golde Emre Akbaba'ya asisti yapan isim oldu. 27 yaşındaki santrfor Cherif Ndiaye de bir de penaltı kaçırdığı kritik derbide, sonucu belirleyen golü attı. Cherif, Fenerbahçe maçından sonra ikinci kez ağları sarsarken, bu sezon 7 golü bulunan Badou ise 24 maçta 4. asistini yaptı.

HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI

İki futbolcu da takımlarına hedefleri doğrultusunda katkı verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Adana Demirspor'un hedefinin Avrupa olduğunu belirten Senegalli yıldızlardan Badou, "Başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Teknik direktörümüz Montella da bizi hedefe götürecek doğru kişi. Milli aradan sonra evimizde Kasımpaşa'yı da yenerek Antalyaspor galibiyetini perçinleyeceğiz" diye umut dağıttı. Cherif de gollerine Kasımpaşa karşısında da devam etmek istediğini söylerken, golü atan kim olursa olsun tek amaçlarının bu kritik maçı da 3 puanla tamamlamak olduğunu vurguladı.

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