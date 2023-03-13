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İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde İstanbulspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Düşme hattında kurtulma mücadelesi veren iki takımın zorlu karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 21:20
İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

16 Mart Perşembe günü Fiorentina ile rövanş maçına çıkacak olan İstanbul'dan 3 puanla dönme hesapları yapıyor.

Fatih Tekke'nin öğrencileri Sivasspor'u mağlup ederek üst sıralara yükselmek için sahaya çıkıyor.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Emeka Eze

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, Charisis, N'Jie, Max Gradel, Leke James

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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