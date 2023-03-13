İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

16 Mart Perşembe günü Fiorentina ile rövanş maçına çıkacak olan İstanbul'dan 3 puanla dönme hesapları yapıyor.

Fatih Tekke'nin öğrencileri Sivasspor'u mağlup ederek üst sıralara yükselmek için sahaya çıkıyor.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Emeka Eze

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, Charisis, N'Jie, Max Gradel, Leke James

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.