Haberler Süper Lig Stanojevic’le devam

Stanojevic’le devam

Giresunspor’la sahasında golsüz berabere kalan Konyaspor, kaos ortamından çıkmak için çözüm arayışında.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Stanojevic’le devam

İlhan Palut'un yerine gelen teknik direktör Stanojevic'le 9 maçtır galibiyet hasreti çeken, 5 maçtır gol sevinci yaşayamayan Anadolu Kartalı'nda yönetimin, Sırp teknik direktörle yola şimdilik devam edeceği öğrenildi. Stanojevic, Giresunspor maçı sonrasında takımın menfaatleri doğrultusunda istifa edebileceğinin sinyallerini vermişti. Öte yandan İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra ciddi manada eleştiri alan ve en son Giresunspor maçında taraftarların da istifaya davet ettiği Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyelerinin de görevine devam edeceği belirtildi.

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