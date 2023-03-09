Montella Adana’da mutlu

Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, deplasmandaki Trabzonspor maçına mutlak puan hedefiyle hazırlanıyor. Ligden çekilen Hatayspor'un hükmen mağlup sayılmasıyla haftayı 3 puanla tamamlayan mavi-şimşeklerin başarılı İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülke medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Montella geleceği hakkında, "Bakalım geri dönecek miyim, ev evdir ama yurt dışında teknik direktörlük yapmayı seviyorum. Adana Demirspor'da mutluyum. Beni eğlendirecek bir durum bulursam her şeye hazırım" ifadelerini kullandı.