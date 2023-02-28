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7 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası ve erteleme maçları sonrası 7 Süper Lig ekibinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 19:46
7 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası ve erteleme maçları sonrası 7 Süper Lig ekibinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Galatasaray ve Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca; Galatasaray, Trabzonspor ve Ankaragücü "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Giresunspor, Kayserispor ve Konyaspor da "hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/A maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Kayserispor'un "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

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