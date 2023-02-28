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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan 14. hafta erteleme maçı öncesi ilk 11'de yer alan Rachid Ghezzal ısınma esnasında sakatlanmıştı. Cezayirli yıldızdan son olarak sakatlığı hakkında sosyal medyadan paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 18:58
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yaplıan ısınmada tekrar sakatlık geçiren Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cezayirli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim. Mesajlarınız için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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