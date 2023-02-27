Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konya ve Beşiktaş-Antalya maçlarında taraftarların yaptığı siyasi içerikli tezahüratlara Süper Lig'in iki kulübünden tepki geldi. Kayserispor ile Konyaspor "Devletimizin yanındayız" mesajı paylaştı. Kayserispor şu ifadeleri klulandı; "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

"YAS GÜNÜNDE YAS TUTULUR"

Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı. Alanyaspor Kulübü de yayımladığı paylaşımla "Devletin yanındayız" açıklamasını yaptı.