Haberler Süper Lig 5 Mart'a uzuyor

5 Mart'a uzuyor

Mehmet Büyükekşi, transfer dönemiyle ilgili talebi açıkladı. “FIFA’ya 5 Mart’a kadar uzatılması için yazı gönderdik. Adıyaman, Diyarbekir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Arguvan’ın ligden çekilmelerine onay verdik"

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
5 Mart'a uzuyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerle ilgili aldığı kararlar devam ediyor. Son olarak TFF 2. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son gelişmelerle ilgili konuştu. 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer dönemiyle ilgili bilgi paylaşan Büyükekşi, "Ligden çekilen takımların oyuncuları, uzatılan transfer dönemi boyunca başka takımlara transfer olabilir. Transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması için FIFA'ya yazı gönderdik" dedi.

ÜÇ TAKIMIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Alt liglerden çekilmek isteyen takımların durumuna ilişkin de açıklama yapan Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme talebinin onaylandığını ifade etti. Afetten etkilenen 10 il dışından gelen talepleri de değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu ve Niğde'nin talebini reddettik. İskenderunspor, Şanlıurfaspor, Amedspor ve Karaköprü lige devam istediğini iletti."

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