Haberler Süper Lig Ankaragücü tek attı

Ankaragücü tek attı

Başkent temsilcisi, Konyaspor deplasmanında 51’de Ghayas Zahid’in attığı golle galibiyete ulaşıp 3 puanı aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Ankaragücü tek attı

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 16'da frikikte Çekiçi'nin sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 18'de Michalak'ın ceza alanı dışından vuruşu direkten döndü. 37'de Diouf'un kafa vuruşu kalecide kaldı. 51'de Rodrigues'in ortasında Ali Sowe topu ceza alanına indirdi Ghayas Zahid'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 84'te Michalak'ın ortasında Uche'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı. Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

DİĞER
Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ı bir de şimdi görün! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının şifreleri! Arzu Sabancı detayı şoke etti
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme...
Sacha Boey rekorla gidecek! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR"
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme...
Son dakika Kabine Toplantısı kararları ne oldu?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Isparta TOKİ kura çekilişi canlı izle (Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" 07:34
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:44
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:43
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... 01:06
Daha Eski
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:06
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 01:06
Toroğlu değerlendirdi! Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? 01:04
Milli yıldızdan Beşiktaş'a olumlu yanıt! Milli yıldızdan Beşiktaş'a olumlu yanıt! 01:03
Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! 01:03
Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! 01:03