Ankaragücü tek attı

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 16'da frikikte Çekiçi'nin sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 18'de Michalak'ın ceza alanı dışından vuruşu direkten döndü. 37'de Diouf'un kafa vuruşu kalecide kaldı. 51'de Rodrigues'in ortasında Ali Sowe topu ceza alanına indirdi Ghayas Zahid'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 84'te Michalak'ın ortasında Uche'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı. Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.