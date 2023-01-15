İnatçı Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ile Giresunspor'un kapışmasında kazanan çıkmadı. Ev sahibi ekip 4. dakikada yeni transferi Doğukan Sinik'in golüyle öne geçen taraf oldu. Giresunspor 40'ta Borja Sainz ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle geçildi.

FIRSATLAR KAÇTI

Antalyaspor 59'da Luiz Adriano ile bir kez daha öne geçerken, 61'de Fernando gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 79'da sahneye çıkan Rijad Bajic 2-2'lik eşitliği getirdi. Karşılaşmanın gergin geçen son anlarında iki takım da fırsatları harcadı. Bu sonuçla Giresunspor 20, Antalyaspor 18 puana yükseldi.

G.SARAY'A KARŞI YOK

Antalyaspor'da oyun dışında kalan Fernando, gelecek hafta G.Saray karşısında takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Kudryashov da sarı kart cezalısı durumuna düştü.

ÖNEMLİ OLAN PUANDI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda puan almanın önemine vurgu yaptı. Keleş, "Kaybekmemek de önemli bir işaret. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkmaktı. İkinci yarı daha zorlu geçecek" dedi.