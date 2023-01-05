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Adana Demirspor 6-0 İstanbulspor (Maç sonucu ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 19:58 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 22:03
Adana Demirspor 6-0 İstanbulspor (Maç sonucu ÖZET)

Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde İstanbulspor'u ağırladı. Mavi Şimşekler maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada ev sahibi Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Belhanda, 49. dakikada Yusuf Sarı, 56. ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada Ndiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre kaydetti.

Bu sonucun ardından, ligin 4. sırasındaki Adana Demirspor puanını 30'a yükseltirken, son sıradaki İstanbulspor 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında, Adana Demirspor 9 Ocak Pazartesi günü Başakşehir deplasmanına çıkacak; İstanbulspor ise aynı gün sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

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