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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. İki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maç öncesi iddaa oranları da açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:36
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Fenerbahçe ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip bu sezon çekişmeli bir yarış sergiliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

17 hafta sonunda Galatasaray 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Sarı kırmızılılar şu ana kadar 16 maçta 11 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Cimbom bu galibiyetlerin yanı sıra 3 kez berabere kaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Ayrıca 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise ezeli rakibinin arkasında 35 puanla yer alıyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Sarı lacivertliler 16 maçta 11 kez kazandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Kanarya rakipleriyle 2 kez berabere kaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

8 Ocak Pazar günü kozlarını paylaşacak iki takımın mücadelesinden ne sonuç çıkacağı büyük merak konusu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

İki güçlü takımın karşılaşacağı maç saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Fenerbahçe maçtan galip ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Bunun yanı sıra Kadıköy'de oynanacak müsabakanın iddaa oranları da belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

İşte zorlu derbinin oranları...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarının önünde oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.01 oran belirlendi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray'ın ezeli rakibinin sahasında galip gelme ihtimaline 3.01 oran verildiği duyuruldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Karşılaşmanın beraberlik oranı 3.31 olarak açıklandı.

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