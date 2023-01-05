Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

Fenerbahçe ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip bu sezon çekişmeli bir yarış sergiliyor.
17 hafta sonunda Galatasaray 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip bu sezon çekişmeli bir yarış sergiliyor.
17 hafta sonunda Galatasaray 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sarı kırmızılılar şu ana kadar 16 maçta 11 galibiyet elde etti.
Cimbom bu galibiyetlerin yanı sıra 3 kez berabere kaldı.
Ayrıca 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise ezeli rakibinin arkasında 35 puanla yer alıyor.
Sarı lacivertliler 16 maçta 11 kez kazandı.
Kanarya rakipleriyle 2 kez berabere kaldı.
3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
8 Ocak Pazar günü kozlarını paylaşacak iki takımın mücadelesinden ne sonuç çıkacağı büyük merak konusu.
İki güçlü takımın karşılaşacağı maç saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe maçtan galip ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.
Bunun yanı sıra Kadıköy'de oynanacak müsabakanın iddaa oranları da belli oldu.
İşte zorlu derbinin oranları...
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarının önünde oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.01 oran belirlendi.
Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray'ın ezeli rakibinin sahasında galip gelme ihtimaline 3.01 oran verildiği duyuruldu.
Karşılaşmanın beraberlik oranı 3.31 olarak açıklandı.
Öte yandan derbinin 2.5 üst oranı 1.61 olarak belirtildi.
Derbide 2.5 alt oranı da 1.98 olarak açıklandı.