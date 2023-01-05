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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbi Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 8 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıkarıldı. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden bilet fiyatlarını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 14:00
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.

İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada, deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılan biletlerin, yarın da Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa sunulacağı bildirildi.

Biletlerin genel satış ise 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL

Maraton Alt E Blok: 2500 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL

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