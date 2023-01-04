Kayserispor Fatih Karagümrük: 2-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kayserispor'un sahasında oynanan mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.

Karagümrük adına gol perdesini 1. dakikada Levent Mercan açtı. Ardından konuk ekipte 12. dakikada Diagne sahneye çıktı.

Dakika 47'yi gösterdiğinde bu kes Fatih Karagümrük'te Shukurov skoru 3-0'a getirdi.

57'de ise ev sahibi Kayserispor'da Mensah penaltıdan durumu 3-1'e getirdi.

63. dakikada Fatih Karagümrük'te bir kez daha sahneye Diagne çıktı ve takımının 4. golünü attı.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise ev sahibi Kayserispor'da İlhan Parlak skoru 4-2'ye getirdi.

Bu gollerle beraber maç 4-2'lik skorla Fatih Karagümrük'ün galibiyeti ile sona erdi. Karagümrük ligde 19 puanla 10. sırada yer alırken ev sahibi Kayserispor 23 puanla 8. sırada bulunuyor.