TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Antalya deplasmanında sahne aldı.
Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Batshuayi attığı 2 golle maçın kahramını oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Antalya deplasmanında sahne aldı.
Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Batshuayi attığı 2 golle maçın kahramını oldu.
Sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderliği geri aldı.
3 kulvarda mücadele verecek olan Kanarya transferde düğmeye bastı.
Portekizli teknik 2. devrede yoğun maç trafiği ve Pedro'nun ciddi sakatlığının olmasıyla hücum hattına yöneldi.
Nijerya basını sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya attı.
brila.net'in haberine göre, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın yıldız futbolcusu Emmanuel Dennis için Fenerbahçe harekete geçti.
Dennis, 6 ay önce Watford'dan Nottingham Forest'a 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer oldu.
Nijeryalı oyuncu, Nottingham Forest kulübünde beklentileri karşılayamadı.
Nottingham Forest, Nijeryalı oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
25 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için masada Fenerbahçe ile birlikte Olympiacos kulübüde yer alıyor.
Dennis'in Southampton karşısında kadroya alınmaması bekleniyor.
Emmanuel Dennis bu sezon Premier Lig'de 10 maçta görev aldı.
Nijeryalı yıldız 1 gol attı.
1 de asist yaptı.
25 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Dennis'in 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DENNIS EMMANUEL KİMDİR?
Watford takımında Forvet mevkinde forma giyen Dennis Emmanuel Bonaventure, 15 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
174 cm boyunda ve 67 kilo olan Dennis Emmanuel Bonaventure, Sağ ayağını kullanmaktadır.