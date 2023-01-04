Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

Transfer tahtasının açılmasına kısa bir süre kala sarı lacivertli yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Pedro'nun sakatlığının ardından hücum hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe rotasını Premier Lig'e çevirdi. İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:49
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

Sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderliği geri aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

3 kulvarda mücadele verecek olan Kanarya transferde düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

Portekizli teknik 2. devrede yoğun maç trafiği ve Pedro'nun ciddi sakatlığının olmasıyla hücum hattına yöneldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

25 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi!

Dennis'in 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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