Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Devlerin mücadelesi nefes keserken, ilk iki sırayı ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray paylaşıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus ile bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertlilerin 35 puanı bulunuyor.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak ilerleyen haftalarda çıkışa geçen sarı-kırmızılılar ise 1 maç eksikle 33 puan topladı.
Cimbom, Ankaragücü'nü yenmesi halinde puanını 36'ya çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturacak.
Ezeli rakipler, ligin 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
İki takım da sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya bir mücadeleye girerken, 12 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da çalışmalar yoğun bir şekilde ilerlerken, iki takım transferde karşı karşıya geldi.
İtalyan basını, Süper Lig'in iki devinin derbi öncesi aynı ismi gündemine aldığını duyurdu. İşte detaylar...
ALEX SANDRO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
İtalyan medyasından Tuttosport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre, Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro'nun menajeri, oyuncusunun sezon sonu bonservissiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.
3 YILLIK SÖZLEŞME + 2 MİLYON EURO
Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği iddia edildi.
Juventus forması giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
2015 yılından beri İtalyan devinde forma giyen Sandro'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.
Bu sezon İtalya Ligi'nde 13 maçta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, 1 asiste imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 239 dakika süre alırken gol ve asist üretemedi.
Brezilya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Sandro, 2 kez fileleri havalandırdı.
Alex Sandro, Alteci Paranense, Maldonado, Santos ve Porto gibi takımların da formasını giydi.
Juventus kariyerinde 289 karşılaşmada 15 gol ve 32 asist üretti.
Sol bek dışında stoperde de görev yapabiliyor.