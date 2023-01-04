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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı bedelsiz gelecek

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, iki ezeli rakibin Serie A devi Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:16
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Devlerin mücadelesi nefes keserken, ilk iki sırayı ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray paylaşıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Teknik direktör Jorge Jesus ile bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertlilerin 35 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak ilerleyen haftalarda çıkışa geçen sarı-kırmızılılar ise 1 maç eksikle 33 puan topladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Cimbom, Ankaragücü'nü yenmesi halinde puanını 36'ya çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Ezeli rakipler, ligin 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

İki takım da sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya bir mücadeleye girerken, 12 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Fenerbahçe ve Galatasaray'da çalışmalar yoğun bir şekilde ilerlerken, iki takım transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

İtalyan basını, Süper Lig'in iki devinin derbi öncesi aynı ismi gündemine aldığını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

ALEX SANDRO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

İtalyan medyasından Tuttosport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre, Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro'nun menajeri, oyuncusunun sezon sonu bonservissiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

3 YILLIK SÖZLEŞME + 2 MİLYON EURO

Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Juventus forması giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

2015 yılından beri İtalyan devinde forma giyen Sandro'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Bu sezon İtalya Ligi'nde 13 maçta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde ise 239 dakika süre alırken gol ve asist üretemedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Brezilya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Sandro, 2 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un yıldızı Bedelsiz gelecek

Alex Sandro, Alteci Paranense, Maldonado, Santos ve Porto gibi takımların da formasını giydi.

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