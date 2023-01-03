Haberler Süper Lig MHK'dan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakemlerine ceza!

MHK'dan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakemlerine ceza!

MHK, Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının iki maçın hakemlerine uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 16:45 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 16:52
MHK'dan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakemlerine ceza!

MHK Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının iki maçın hakemlerine uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan Açıklama

Kamuoyuna Duyurulur;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. ifadeleri yer aldı.

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