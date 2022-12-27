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Lidere gözdağı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, perşembe günü evlerinde lider G.Saray’ı yenerek düşme hattından çıkmak istediklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Lidere gözdağı
FAİR Play Ekim Ayı Ödülleri'nde teknik direktör ödülünü alan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lider Galatasaray'la evlerinde oynayacakları kritik maça yönelik açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Süper Lig'de iyi bir konuma gelmemiz için puana ihtiyacımız var. Kendi sahamızda mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" diye iddialı konuştu. Futbola minnettar olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, sürpriz itiraflarda da bulundu. Tecrübeli hoca, "Çünkü okuyamadım, sadece ilkokulu bitirdim. Sonra da 13 yaşında futbola başladım. Futbol hayatımda hep Beşiktaş'ta oynadım sadece. Antrenörlüğe başladığım zaman da her zaman rakibe, taraftara, antrenörlere hiçbir zaman saygısızlık yapmadım" dedi.
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