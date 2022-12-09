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Hatayspor Burak Bekaroğlu'nu transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da transfer anlamında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor son olarak Fatih Karagümrük formasını terleten Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 22:36
Hatayspor Burak Bekaroğlu'nu transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Antalya'da kamp çalışmalarına devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Bordo-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki stoper Burak Bekaroğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden konuyla ilgili Hatayspor'umuza Hoş Geldin Burak Bekaroğlu' başlığıyla yapılan açıklamada "Daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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