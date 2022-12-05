Rahmetullah’tan gözdağı

Giresunspor'un 23 yaşındaki orta sahası Rahmetullah Berişbek, Dünya Kupası arasından sonra çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Kupa arasına 2'de 2'yle girdiklerini vurgulayan Berişbek, "Kulübün sıkıntılarının hep birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da takımdaki arkadaşlarımın hepsi oynayacağımız kupa ve lig maçlarına odaklanmış durumda. Ortamımız çok iyi, her şeyden memnunuz" diye konuştu.
Giresunspor'un23 yaşındaki orta sahası Rahmetullah Berişbek, Dünya Kupası arasından sonra çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Kupa arasına 2'de 2'yle girdiklerini vurgulayan Berişbek, "Kulübün sıkıntılarının hep birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da takımdaki arkadaşlarımın hepsi oynayacağımız kupa ve lig maçlarına odaklanmış durumda. Ortamımız çok iyi, her şeyden memnunuz" diye konuştu.