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Rahmetullah’tan gözdağı

Giresunspor'un 23 yaşındaki orta sahası Rahmetullah Berişbek, Dünya Kupası arasından sonra çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Kupa arasına 2'de 2'yle girdiklerini vurgulayan Berişbek, "Kulübün sıkıntılarının hep birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da takımdaki arkadaşlarımın hepsi oynayacağımız kupa ve lig maçlarına odaklanmış durumda. Ortamımız çok iyi, her şeyden memnunuz" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Rahmetullah’tan gözdağı
Giresunspor'un 23 yaşındaki orta sahası Rahmetullah Berişbek, Dünya Kupası arasından sonra çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Kupa arasına 2'de 2'yle girdiklerini vurgulayan Berişbek, "Kulübün sıkıntılarının hep birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da takımdaki arkadaşlarımın hepsi oynayacağımız kupa ve lig maçlarına odaklanmış durumda. Ortamımız çok iyi, her şeyden memnunuz" diye konuştu.
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