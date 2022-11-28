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Antalyaspor çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör Nuri Şahin'in yönetiminde kırmızı beyazlılar günü çift idmanla tamamladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:11
Antalyaspor çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, çift idmanla günü tamamladı.

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde öğle ve akşam saatlerinde kuvvet ile taktiksel çalışmalar yaptı.

Antalyaspor'un Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı forması giyen forvet oyuncusu Haji Wright ile sakatlığı bulunan Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao, idmanda yer almadı.

Sakatlık geçiren Fredy ise takımda ayrı çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor çalışmalarına yarın devam edecek.

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