Haberler Galatasaray Nuriye Terim'in cenazesi sonrası Fatih Terim'den paylaşım!

Nuriye Terim'in cenazesi sonrası Fatih Terim'den paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i son yolculuğuna uğurlayan, A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, cenaze sonrası sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 18:58
Nuriye Terim'in cenazesi sonrası Fatih Terim'den paylaşım!

A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 81 yaşında Nuriye Terim'i kaybetmiş ve geçtiğimiz günlerde Adana'da son yolculuğuna uğurlamıştı.

Fatih Terim, cenaze sonrası sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

Terim, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkânsız bir eksiklikmiş... Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

DİĞER
59'luk Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! Avşar Kızı kalça dansıyla da gündem oldu
Feci kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz’e veda programı! Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner gözyaşları içinde anılarını anlattı
Gol düellosunda puanlar paylaşıldı!
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber!
Başkandan flaş transfer açıklaması!
Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'da hazırlıklar devam ediyor Antalyaspor'da hazırlıklar devam ediyor 19:11
Annesini kaybeden Fatih Terim'den paylaşım! Annesini kaybeden Fatih Terim'den paylaşım! 18:56
Altay ve Göztepe'den ortak bildiri! Altay ve Göztepe'den ortak bildiri! 17:43
Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası 16:54
Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu 16:52
Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! 16:31
Daha Eski
Milliler Özbekistan berabere kaldı! Milliler Özbekistan berabere kaldı! 16:21
Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? 16:16
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 16:14
ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi 16:06
Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti 15:51
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat 15:41